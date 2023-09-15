رضا عبدالعال: هؤلاء لا يصلحون للانضمام إلى منتخب مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد القرش

تحدث رضا عبدالعال لاعب النادي الأهلي والزمالك السابق، في مقابلة تلفزيونية مع الإعلامي إسلام صادق في برنامج البريمو"، الذي يُزاع علي قناة "Ten"، عن اختيارات روي فيتوريا لقائمة لاعبي المنتخب المصري.

وقال رضا عبدالعال: "هناك الكثير من اللاعبين لا يصلحون للمنتخب الوطني الآن، أمثال، مصطفى محمد وطارق حامد بالإضافة إلى عمر مرموش وحسام عبدالمجيد".

وأضاف: " مصطفى محمد يتعالى على الكرة و زملائه، ولا يستطيع تسجيل الأهداف مع المنتخب الوطني".

وواصل: "لا أعرف سبب تواجد أيمن عبدالعزيز في المنتخب رغم أنه ليس له دور مع مصر، ولا حتى في أختيار اللاعبين".

وأردف: " كيف يتم ضم مصطفى محمد وعمر مرموش، ولا يتم ضم مروان حمدي بعد تألقه في مباريات الأهلي والزمالك".

واختتم: "أحمد عبدالقادر لاعب مميز ولابد من تواجده مع منتخب مصر، ولكن أتوقع عدم مشاركته مع الأهلي الموسم الجديد".