الزمالك يوجه الشكر لسفير مصر في تنزانيا

محمد اسماعيل - القاهرة - وجهت اللجنه الثلاثيه المكلفه بإدارة نادي الزمالك برئاسة الدكتور عماد البناني وأيمن شعراوي مدير النشاط الرياضي وأحمد فؤاد الوطن المدير المالي الشكر إلى السفير المصري فى تنزانيا شريف إسماعيل للاهتمام الكبير ببعثة فريق الكره وتوفير كافة الإمكانيات للبعثة منذ تواجدها في دار السلام.

وأجرى أيمن شعراوي عضو اللجنة ومدير النشاط الرياضي اتصالا هاتفيا ظهر اليوم بالبعثه اطمأن خلاله على كافة الأمور قبل مواجهة أرتا سولار الجيبوتي غدا فى ذهاب دور الـ٣٢ لبطولة الكونفدرالية المقرر على ملعب عزام مشيرا إلى أن لاعبى الفريق قادرون على تحمل المسؤوليه متمنيا لهم أداء مباراة قوية والعوده بالفوز.

أعرب شريف إسماعيل سفير مصر في تنزانيا عن سعادته بتواجد فريق الزمالك في دار السلام حاليا استعدادا لمواجهة أرتا سولار الجيبوتي في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ومن جانبه أكد السفير المصري أن تواجد الزمالك أمر يسعد جميع أفراد الجالية هنا في تنزانيا بجانب فريق مودرن فيوتشر الممثل الثاني لمصر في البطولة.

وشدد على ثقته في قدرة فريق الزمالك على تخطي مباراة أرتا سولار والفوز في اللقاء ، مؤكدا أنه و جميع أفراد البعثة سيتواجدون خلال المباراة غدا.

وأضاف أن عدد كبير من أفراد الجالية المصرية في تنزانيا ستحضر غدا المباراة، وتم تنسيق وترتيب هذا الأمر.

وأختتم السفير المصري تصريحاته مشيرا إلى أن السفارة المصرية ستكون على تواصل دائم ومباشر مع بعثة الزمالك طوال تواجدها في تنزانيا لإزالة أي عراقيل ولتوفير كل سبل الراحة لكل أفراد البعثة.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة أرتا سولار الجيبوتي في ذهاب دور الـ٣٢ للبطولة الكونفدرالية، والمقرر لها في الرابعة عصر غدا السبت على ملعب عزام في تنزانيا.