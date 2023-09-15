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ثاني أسترالي يفوز بها.. بوستيكوجلو يحصل على جائزة أفضل مدرب في الدوري الإنجليزي عن شهر أغسطس

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد القرش

حصل أنجي بوستيكوجلو، المدير الفني لنادي توتنهام على جائزة أفضل مدرب عن شهر أغسطس، حيث أصبح ثاني مدرب أسترالي يفوز بجائزة الشهرية.

أحدث بوستيكوجلو تأثيرًا كبيرا منذ توليه قيادة فريق توتنهام هوتسبير، حيث لم يتلقى أي هزيمة في الدوري الإنجليزي حتى الآن، تعادل 2-2 مع برينتفورد وانتصارين متتاليين 2-0 على مانشستر يونايتد وبورنموث في شهر أغسطس.

جدير بالذكر، تغلب المدرب الأسترالي على منافسيه للفوز بالجائزة، ميكيل أرتيتا وبيب جوارديولا، بالإضافة إلى يورجن كلوب وديفيد مويس.

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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