ميتوما يفوز بجائزة أفضل هدف عن شهر أغسطس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد القرش

فاز هدف الجناح الياباني، كاورو ميتوما، الذي سجله مع برايتون أمام وولفرهامبتون والفوز بنتيجة 4-1، بجائزة أفضل هدف عن شهر أغسطس.

شاهد هدف ميتوما الذي فاز بجائزة الأفضل عن شهر أغسطس:

يتألق اللاعب الياباني مع برايتون منذ بداية الدوري الإنجليزي 2023/24، حيث شارك في 3 مباريات بشهر أغسطس، وسجل هدف وصنع هدفين آخرين.

جدير بالذكر، يلاقي نادي برايتون نظيره مانشستر يونايتد ضمن مباريات الأسبوع الخامس من الدوري الإنجليزي، غدا السبت، في تمام الساعة الخامسة مساء، على ملعب أولد ترافورد.