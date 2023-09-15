شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام كولر مع الأهلى قبل مواجهة اتحاد العاصمة الجزائرى.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتجه الأنظار إلى ملعب مدينة الملك فهد الرياضية بمحافظة الطائف في المملكة العربية السعودية، حيث تقام المباراة المرتقبة بين الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري في بطولة كأس السوبر الأفريقي 2023 حيث يحلم السويسري مارسيل كولر المدير الفنى للمارد الاحمر بإضافة لقب جديد لرحلته التاريخية مع الاهلى.

ففى 9 سبتمبر 2022 أعلن مجلس إدارة النادي الأهلي تعيين السويسري مارسيل كولر مديرًا فنيًّا للفريق الأول لكرة القدم، خلفا للبرتغالي ريكاردو سواريز. وكان الأهلي قد أعلن فسخ التعاقد مع سواريز بعد انتهاء بطولة الدوري المصري.



ارقام كولر

ويسعى السويسري مارسيل كولر، المدير الفنى للنادى الأهلى، لاستنساخ رحلة نجاحه مع المارد الأحمر فى موسمه الأول، وذلك فى العام المقبل، الذى تنتظره خلاله تحديات عديدة على رأسها الحفاظ على الألقاب التى توج بها.

ونجح الأهلى فى تمديد تعاقد كولر لمدة عامين، بهدف إبعاده عن إغراءات الأندية الخارجية بعد تلقيه عروضاً مغرية فى الآونة الأخيرة بعدما توصل الطرفان لاتفاق رسمى على الاستمرار سوياً لاستكمال مسيرة النجاحات والإنجازات.

وخاض الأهلى تحت قيادة السويسرى مارسيل كولر 59 مباراة، فاز فى 42 لقاءً، وتعادل فى 12 مباراة، وتلقى 5 هزائم، وسجل لاعبوه 106 أهداف وتلقت شباكه 34 هدفا، وخرج بشباك نظيفة فى 38 مباراة، وتوج كولر مع الأهلى بخمس بطولات هى السوبر المحلى "مرتين"، وكأس مصر "مرة"، ودورى أبطال أفريقيا "مرة"، والدورى الممتاز "مرة".

وأعلن الأهلى تعاقده مع كولر فى 9 سبتمبر 2022، ليخلف البرتغالى ريكاردو سواريز الذى عانى الفريق من سوء النتائج تحت قيادته، وفشل فى تحقيق البطولات.

وحقق كولر في أولى مواسمه مع الأهلي 5 بطولات هي بطولة دوري أبطال أفريقيا والدوري المصري وكأس مصر ولقبين لكأس السوبر المصري.

ونجح الأهلى في تحقيق السوبر المصري الأول على حساب الزمالك بالفوز 2-0، ثم الثاني على حساب بيراميدز بهدف دون رد.

وتوج بلقب كأس مصر على حساب بيراميدز 2-1 وحصد دوري أبطال أفريقيا أمام الوداد المغربي بالفوز في مجموع مباراتي النهائي 3-2.

واستعاد للمارد الأحمر لقب الدوري المصري بعد غياب موسمين، وذلك للمرة الـ43 في تاريخ النادي.