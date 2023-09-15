10 صور ترصد كواليس مران الزمالك الأخير بتنزانيا قبل موقعة أرتا سولار

القاهرة - سامية سيد - اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك تدريباته اليوم الجمعة على ملعب عزام بتنزانيا استعدادا لمواجهة،أرتا سولار الجيبوتى المقرر لها فى الرابعة عصر غدا السبت ضمن منافسات ذهاب دور الـ32 من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وعقد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات الجماعية التي أقيمت صباح اليوم الجمعة على ملعب عزام في تنزانيا، استعدادا لمواجهة أرتا سولار الجيبوتي في الكونفدرالية الأفريقية.

أوسوريو يناقش معاونيه فى خطة مباراة أرتا سولار بالكونفدرالية

وتحدث أوسوريو و معاونوه مدحت عبد الهادي المدرب العام وأحمد مجدي وفريدى هيريرا المدربين المساعدين، في العديد من الأمور الخططية والفنية استعدادا لمواجهة غدا السبت .

و تم خلال هذه الجلسة مناقشة أمور فنية و أدوار خاصة لبعض اللاعبين داخل أرضية الملعب ينوي الجهاز الفني تنفيذها خلال اللقاء غدا .

وضع الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، برنامجا تأهيليا خاصا للاعبين على هامش المران الختامي الذي أقيم صباح اليوم الجمعة.

مدرب الأحمال يركز على الجوانب التأهيلية فى المران

وركز علاء رجب مخطط الأحمال بالفريق على جوانب تأهيلية متنوعة مع اللاعبين منها الركض الخفيف بمحيط الملعب بجانب أمور أخرى باستخدام أدوات التأهيل بالإضافة إلى تدريبات خفيفة بالكرة.

وحرص أوسوريو على أن تكون الفقرة التأهيلية خفيفة حتى لا يتعرض اللاعبون للارهاق و الإجهاد خاصة مع رحلة السفر الطويلة لاسيما وأن التدريبات أقيمت على ملعب مغطي بالنجيل الصناعي وهو نفس الملعب الذي سيقام عليه اللقاء.



حراس الزمالك



سيف الجزيرى وعمرو السيسي



سيف الجزيرى



شيكابالا



لاعبو الزمالك



محمد عبد الغنى



مصطفى شلبي



ناصر منسي