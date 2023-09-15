شكرا لقرائتكم خبر عن العرب ملوك السوبر الأفريقى قبل صدام الأهلى واتحاد العاصمة الجزائرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ضمنت الفرق العربية التتويج بلقب جديد من بطولة كأس السوبر الأفريقي، في النسخة الـ32 للبطولة والتي تقام اليوم الجمعة.

وتجمع مباراة كأس السوبر المرتقبة بين الأهلي حامل لقب دوري أبطال أفريقيا، واتحاد العاصمة الجزائري المتوج ببطولة الكونفدرالية الأفريقية، اليوم الجمعة على استاد مدينة الملك فهد الرياضية في السعودية.

وفرضت الفرق العربية هيمنتها على أغلب النسخة السابقة من بطولة كأس السوبر الأفريقي، حيث توجت بـ21 لقبا من أصل 31 نسخة أقيمت في البطولة، قبل أن تضمن التتويج بالنسخة الجديدة.

شهدت بطولة كأس السوبر الأفريقي على مر تاريخها تتويج 16 فريقا باللقب خلال النسخ الـ31 الماضية، بينها 9 فرق عربية، و7 فرق غير عربية.