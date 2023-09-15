شكرا لقرائتكم خبر عن العرب ملوك السوبر الأفريقى قبل صدام الأهلى واتحاد العاصمة الجزائرى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - ضمنت الفرق العربية التتويج بلقب جديد من بطولة كأس السوبر الأفريقي، في النسخة الـ32 للبطولة والتي تقام اليوم الجمعة.
وتجمع مباراة كأس السوبر المرتقبة بين الأهلي حامل لقب دوري أبطال أفريقيا، واتحاد العاصمة الجزائري المتوج ببطولة الكونفدرالية الأفريقية، اليوم الجمعة على استاد مدينة الملك فهد الرياضية في السعودية.
وفرضت الفرق العربية هيمنتها على أغلب النسخة السابقة من بطولة كأس السوبر الأفريقي، حيث توجت بـ21 لقبا من أصل 31 نسخة أقيمت في البطولة، قبل أن تضمن التتويج بالنسخة الجديدة.
شهدت بطولة كأس السوبر الأفريقي على مر تاريخها تتويج 16 فريقا باللقب خلال النسخ الـ31 الماضية، بينها 9 فرق عربية، و7 فرق غير عربية.
وفشل الوداد المغربي في الفوز بالنسخة الأولى من السوبر الأفريقي والخاصة بعام 1992، بعد خسارته بركلات الترجيح أمام أفريكا سبورتس الإيفواري عقب التعادل 2-2، قبل أن يحقق الزمالك أول لقب للفرق العربية في البطولة، عندما فاز بالنسخة الثانية (1993) على حساب مواطنه الأهلي بهدف دون رد.
واحتفظ الترجي التونسي بالبطولة عربية في النسخة التالية بعد فوزه على موتيما بيمبي الكونغولي 3-0، بينما فشل شبيبة القبائل الجزائري في إبقاء اللقب عربيا في نسخة عام 1995 بعد خسارته أمام أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي 0-1، قبل أن يستعيد الزمالك اللقب مجددا في نسخة 1996 بالفوز على مواطنه المقاولون العرب بركلات الترجيح.
وظل اللقب عربيا في نسخة 1997 التي حققها النجم الساحلي التونسي بالفوز على الرجاء المغربي بركلات الترجيح، قبل أن يفشل الترجي في الاحتفاظ مجددا باللقب في العام التالي بعد خسر أمام أسيك ميموزا الإيفواري 1-3.
وأعاد الرجاء اللقب للعرب من جديد في نسخة 1999 بعد فوزه على أفريكا سبورتس 2-0، قبل أن يخسر الزمالك لقب النسخة التالية أمام هارتس أوف أوك الغاني بالنتيجة ذاتها.
نسخة 2001 شهدت عودة اللقب إلى أحضان العرب مجددا عن طريق الأهلي المصري الذي حقق لقبه الأول بالفوز على كايزر تشيفز الجنوب أفريقي بنتيجة 4-1، تسلم منه الزمالك اللقب في العام التالي بالفوز على الوداد 3-1.
واخترق إنيمبا النيجيري البطولة العربية المفضلة بقوة في 2003، عندما تمكن من الفوز باللقب على حساب النجم الساحلي بنتيجة 1-0، قبل أن يحتفظ به في العام التالي على حساب هارتس أوف أوك بالفوز 2-0.
الأهلي ظهر في الصورة مجددا في نسخة 2005 بالفوز على الجيش الملكي المغربي بركلات الترجيح، ثم احتفظ بالنسخة التالية بالطريقة ذاتها على حساب النجم الساحلي الذي تعلم الدرس وخطف نسخة 2007 من مواطنه الصفاقسي بالفوز 2-1، قبل أن يعود الفريق المصري ويحقق لقبه الرابع في العام التالي بالفوز على الصفاقسي ذاته بالنتيجة ذاتها.
وتعرضت بطولة كأس السوبر الأفريقي لاختراق قوي جديد من الفرق غير العربية في نسختي 2009 و2010، عبر فريق مازيمبي الكونغولي الذي توج بالنسختين المتتاليتين على حساب استاد مالي (2-0) والفتح الرباطي المغربي (ركلات الترجيح).
وأعاد المغرب الفاسي اللقب مجددا إلى أحضان العرب في نسخة 2011، بعد فوزه على الترجي بركلات الترجيح، ثم أمن الأهلي اللقب في النسختين التاليتين بالفوز على ليوباردز الكونغولي 2-1 والصفاقسي 3-2، محققا لقبيه الخامس والسادس، قبل أن يفقد لقب 2014 لصالح وفاق سطيف الجزائري بركلات الترجيح.
وعاد مازيمبي ليقاوم سطوة العرب مجددا بلقب ثالث في 2015 على حساب النجم الساحلي (2-1) قبل أن يخسر النسخة التالية لفريق غير عربي آخر هو صن داونز الجنوب أفريقي (0-1).
مغامرات مازيمبي تواصلت في السوبر الأفريقي في 2017، لكنه خسر مجددا أمام الوداد 0-1، قبل أن يتمكن الفريق المغربي من الاحتفاظ باللقب في النسخة التالية بالفوز على الترجي 2-1.
الترجي كان حاضرا أيضا في نسخة 2019، لكنه خسر مرة أخرى أمام الزمالك 1-3، فيما تسلم الأهلي اللقب من مواطنه في العامين التاليين بالفوز على نهضة بركان المغربي (2-0) ومواطنه الرجاء (بركلات الترجيح).
وظل اللقب عربيا في نسخته الأخيرة عام 2022، بعدما حققه فريق نهضة بركان على حساب مواطنه الوداد بالفوز 2-0.
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