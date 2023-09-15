شكرا لقرائتكم خبر عن الموعد والقنوات الناقلة.. إليك تفاصيل «السوبر الإفريقي» بين الأهلي واتحاد العاصمة والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يحتضن استاد مدينة الملك فهد الدولي بمدينة الطائف السعودية، عند الساعة العاشرة من مساء الجمعة، المباراة المرتقبة بين الأهلي المصري بطل دوري أبطال إفريقيا واتحاد العاصمة الجزائري بطل مسابقة كأس الكونفدرالية، على لقب كأس السوبر الإفريقي لكرة القدم.
وأدرج الموقع الرسمي للقناة المباراة ضمن جدول البث بعد إعلانه إذاعة المباراة رسمياً، ليتأكد نقل المباراة التي قد تكون الأخيرة على القناة القطرية.
وقد اختارت القناة beIN Sports HD 6 لعرضها، وانتدبت التونسي عصام الشوالي ليكون معلقاً بين الفريقين العربيين.
من جهة أخرى، تنقل قناة السعودية الرياضية المباراة بشكل مجاني للمقيمين داخل السعودية، عبر التردد الأرضي عبر قناة SSC SPORT 3 HD، وأسندت مهمة التعليق للمعلق عبدالله الحربي.
وستكون هذه هي المباراة الثالثة التي تجمع بين الفريقين، بعد لقائهما في دور الـ16 لدوري أبطال إفريقيا عام 2005، حينما فاز الأهلي 1-0 ذهاباً في الجزائر، وتعادلا 2-2 إياباً بالقاهرة. ويسعى الأهلي لتحقيق اللقب للمرة التاسعة في تاريخه وتعزيز رقمه القياسىي كأكثر أندية القارة السمراء فوزاً به.
حضور جماهيري مجاني!
اتخذت إدارة نادي اتحاد العاصمة، قراراً هاماً، بشأن الحضور الجماهيري في مباراة الفريق الجزائري أمام الأهلي بكأس السوبر الإفريقي.
وبحسب صحيفة «النهار» الجزائرية، فإن إدارة اتحاد العاصمة، قررت منح جماهيرها المسافرة إلى مدينة الطائف السعودية، التذاكر مجاناً، لحضور مباراة السوبر الإفريقي أمام الأهلي. وأضافت الصحيفة، أن الإدارة قامت باقتناء تذاكر لقاء السوبر، بقصد منحها لأنصار الفريق، بمجرد وصولهم لملعب الملك فهد، ومن ثم توجيههم للمدرج الخاص بهم.
- القنوات الناقلة لمباراة السوبر
وأدرج الموقع الرسمي للقناة المباراة ضمن جدول البث بعد إعلانه إذاعة المباراة رسمياً، ليتأكد نقل المباراة التي قد تكون الأخيرة على القناة القطرية.
وقد اختارت القناة beIN Sports HD 6 لعرضها، وانتدبت التونسي عصام الشوالي ليكون معلقاً بين الفريقين العربيين.
من جهة أخرى، تنقل قناة السعودية الرياضية المباراة بشكل مجاني للمقيمين داخل السعودية، عبر التردد الأرضي عبر قناة SSC SPORT 3 HD، وأسندت مهمة التعليق للمعلق عبدالله الحربي.
- اللقاء الثالث
وستكون هذه هي المباراة الثالثة التي تجمع بين الفريقين، بعد لقائهما في دور الـ16 لدوري أبطال إفريقيا عام 2005، حينما فاز الأهلي 1-0 ذهاباً في الجزائر، وتعادلا 2-2 إياباً بالقاهرة. ويسعى الأهلي لتحقيق اللقب للمرة التاسعة في تاريخه وتعزيز رقمه القياسىي كأكثر أندية القارة السمراء فوزاً به.
حضور جماهيري مجاني!
اتخذت إدارة نادي اتحاد العاصمة، قراراً هاماً، بشأن الحضور الجماهيري في مباراة الفريق الجزائري أمام الأهلي بكأس السوبر الإفريقي.
وبحسب صحيفة «النهار» الجزائرية، فإن إدارة اتحاد العاصمة، قررت منح جماهيرها المسافرة إلى مدينة الطائف السعودية، التذاكر مجاناً، لحضور مباراة السوبر الإفريقي أمام الأهلي. وأضافت الصحيفة، أن الإدارة قامت باقتناء تذاكر لقاء السوبر، بقصد منحها لأنصار الفريق، بمجرد وصولهم لملعب الملك فهد، ومن ثم توجيههم للمدرج الخاص بهم.