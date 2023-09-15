شكرا لقرائتكم خبر عن «الصقور» يجمع إنييستا وألكاسير مجدداً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يجمع فريق الإمارات مجدداً بين الزميلين السابقين في برشلونة، أندريس إنييستا وباكو ألكاسير، بعد إعلانه الجمعة استعارة ألكاسير حتى نهاية الموسم قادماً من الشارقة.

وتم توقيع اتفاق الإعارة بحضور عبدالله العجلة رئيس مجلس إدارة شركة كرة القدم بنادي الشارقة، ويوسف عبدالله البطران رئيس مجلس إدارة شركة الإمارات لكرة القدم، وألكاسير.

وسجل ألكاسير 9 أهداف مع الشارقة في كافة المسابقات خلال الموسم الماضي، علماً أن عقده يمتد مع «الملك» حتى 2025.

وكان إنييستا (39 عاماً) وألكاسير (30 عاماً) لعبا معاً في برشلونة من 2016 حتى 2018، قبل رحيل الأول عن الفريق الكتالوني إلى فيسل كوبي الياباني، والثاني إلى بوروسيا دورتموند الألماني.

كما تزامل اللاعبان في صفوف منتخب إسبانيا من 2014 حتى 2018.