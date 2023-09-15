الامارات | "خائن" داخل المنتخب الجزائري.. بلماضي يكشف عن أمر خطير!

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فجّر مدرب المنتخب الجزائري جمال بلماضي تصريحاً خطيراً عقب العودة إلى بلاده قادماً من ملعب "عبدولاي واد ديامنياديو" في دكار حيث فاز "محاربو الصحراء" على مضيفهم السنغالي بهدف دون مقابل في مباراة ودية.

وفاجأ بلماضي الجماهير بتصريحه لصحيفة "الشروق الجزائرية" حول وجود خائن داخل المنتخب الجزائري يقوم بتسريب تشكيل المباريات!.

وقال المدرب الجزائري: "ما يحدث أمر خطير.. يوم المباراة هناك من هو متعود على تسريب التشكيل، وقام بفعلته وهو فرحان بذلك.. تشكيلة المنتخب الأساسية، معلومة مهمة وحساسة، سبق وأن حدثت أمور كهذه في مباريات مصيرية.. هذا الشخص خبيث ويخون وطنه".

يذكر أن منتخب الجزائر سيشارك بتصفيات نهائيات كأس العالم 2026 وبعدها نهائيات كأس الأمم الإفريقية 2023 المقررة في ساحل العاج بداية العام المقبل.