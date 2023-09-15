شكرا لقرائتكم خبر عن مباراتان جمعت الأهلى مع اتحاد العاصمة قبل لقاء السوبر.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق الكرة بالنادى الأهلى فى التاسعة مساء اليوم الجمعة، بتوقيت القاهرة، اختبارًا أفريقياً صعباً حينما يواجه نظيره اتحاد العاصمة الجزائرى باستاد الملك فهد الدولى بمدينة الطائف السعودية فى بطولة السوبر الأفريقي، ويدير مباراة الليلة الجابوني بيير جيسلان أتشو ويعاونه الثنائي الجابوني بوريس ديتسوجو، والكاميروني كارين أتيزامبونج فومو، وتتولى الحكمة ماريا ريفيت من موريشيوس تقنية الـ VAR ويعاونها المغربي عادل زوراق.

وتعد مباراة الليلة هى اللقاء الثالث الذى يجمع الاهلى واتحاد العاصمة الجزائري حيث تقابل الفريقين في مناسبتين سابقتين فقط، وذلك في دور الـ16 ببطولة دوري أبطال إفريقيا موسم 2005.

وتمكن النادي الأهلي وقتها من الفوز في مباراة الذهاب بالجزائر بهدف دون رد، قبل أن يحسم التعادل بهدفين لمثلهما، مباراة الإياب في القاهرة، ليتأهل المارد الأحمر إلى دور المجموعات من بطولة إفريقيا، قبل أن يتمكن رجال المدرب البرتغالي المخضرم للقلعة الحمراء مانويل جوزيه من حصد اللقب وقتها.

وكان الأهلي توج في يونيو الماضي بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة الـ11 في تاريخه، بعد فوزه على الوداد البيضاوي المغربي في النهائي بـ3 أهداف لهدفين بمجموع المباراتين.

بينما على الجانب الآخر، توج اتحاد الجزائر بلقب كأس الكونفدرالية الأفريقية للمرة الأولى في تاريخه، بعد فوزه على يانج أفريكانز التنزاني بالهدف الاعتباري عقب التعادل 2-2، مستفيدا من فوزه على أرض منافسه 2-1، وخسارته على أرضه 0-1.



