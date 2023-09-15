شكرا لقرائتكم خبر عن مازن هشام يودع بطولة قطر للإسكواش بعد الهزيمة بنصف النهائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ودع المصري مازن هشام منافسات بطولة قطر الدولية للإسكواش، احدى بطولات البلاتينيوم الكبرى والبالغ مجموع جوائزها 187 ألف دولار في مكافآت الرجال والسيدات، بعد الخسارة من البيروفي دييجو الياس بنتيجة 3 / 0 في المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة بنصف نهائي البطولة.

ويلعب طرف نصف النهائي الآخر بين المصري علي فرج المصنف الأول عالميا والاسكتلندي جويل ماكين بعد قليل لتحد صاحب بطاقة الصعود لمواجهة دييجو إلياس في نهائي منافسات الرجال.

فيما تختتم منافسات اليوم الجمعة بلعب نهائي بطولة قطر الدولية للإسكواش للسيدات بين الثنائي المصريتين نور الشربيني وهانيا الحمامي.

وكان مازن هشام قد صعد إلى نصف النهائي بعد التأهل الماراثوني على حساب الإنجليزي من أصل مصري محمد الشوربجي بنتيجة 3 / 2 أمس الخميس.