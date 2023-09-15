مدرب الزمالك يعلن الاستعداد لمواجهة بطل جيبوتي.. والانسجام مع النجيل الصناعي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

أكد مدحت عبد الهادي المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أن مواجهة الأبيض أمام أرتا سولار الجيبوتي غدا في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية ستكون قوية، وشدد على ثقته في اللاعبين.

و أضاف عبد الهادي أن الجهاز الفني بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو قام بدراسة الفريق الجيبوتي بشكل كامل من جميع النواحي، وتم الوقوف على كافة التفاصيل الفنية الخاصة بالمنافس .

وفيما يخص إقامة المباراة على ملعب من النجيل الصناعي، قال المدرب العام إن الفريق استعد جيدا لهذا الأمر من خلال خوض مران في مصر على نفس نوعية الملعب، بالإضافة إلى تدريب اليوم الذي شهد تقديم اللاعبين لأداء طيب، واطمأن خلاله الجهاز الفني على قدرة اللاعبين وانسجامهم مع هذا الأمر.

و اختتم مدحت عبد الهادي تصريحاته مشددا على أن الجهاز الفني بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو لديه الثقة الكاملة في اللاعبين لتحقيق نتيجة إيجابية و الفوز في اللقاء، لقطع خطوة كبيرة في هذا الدور من بطولة كأس الكونفدرالية.