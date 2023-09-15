كولر يعقد محاضرة مع لاعبي الأهلي قبل التحرك لملعب مباراة اتحاد العاصمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد القرش:

يعقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محاضرة مع لاعبي الفريق قبل مغادرة فندق الإقامة والتوجه إلى استاد الملك فهد الدولي، لخوض مباراة اتحاد العاصمة في كأس السوبر الإفريقي. وفقا لما ذكره مراسل الأهلي على قناة النادي.

بجانب المحاضرة، خاض لاعبو الفريق التدريبات الاستشفائية والتمرينات البدنية الخفيفة صباح اليوم، وجاء كل ذلك في إطار البرنامج البدني لإعداد اللاعبين للمباراة.

وراجع المدير الفني مع اللاعبين الأدوار المطلوبة منهم في الملعب، وفقا للخطة الموضوع للمباراة، بالإضافة إلى مراجعة عدد من النقاط الفنية المهمة والخاصة بالمباراة.