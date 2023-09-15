شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق معسكر منتخب مصر الأول للسيدات استعداد لتصفيات أمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلق اليوم الجمعة ، معسكر منتخب مصر الأول لكرة القدم النسائية استعدادا لخوض التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2024.

ويلتقي منتخب مصر نظيره جنوب السودان يوم 20 سبتمبر الجاري، على أن تقام مباراة الإياب يوم 24 من الشهر نفسه.

وتقام التصفيات على مرحلتين، بحيث يلعب كل فريق مواجهتين ذهابا وإيابا في المرحلة الأولى، ويتأهل الفائز إلى المرحلة الثانية لمواجهة منتخب جديد ليتحدد بطاقة التأهل لأمم أفريقيا.

حرصت الدكتورة دينا الرفاعي، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المشرف على الكرة النسائية، على متابعة و إنهاء كافة الترتيبات الخاصة بالمعسكر، وتحفيز اللاعبات على تحقيق الفوز في المباراتين.

يضم الجهاز الفني لمنتخب السيدات كلا من محمد كمال مديرا فنيا، إسراء أسامة مدربا عاما، محمد عرفات مدرب حراس المرمى، سالم عاطف محلل أداء، محمد خاطر معد بدني، د. إيمان كمال طبيب المنتخب، ود. ميريت مونيس إخصائي علاج طبيعي، حنان حامد إخصائي تأهيل، سونيا سيد مدير إداري للمنتخب، أحمد حسن وحسني نصر للمهمات.