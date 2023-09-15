شكرا لقرائتكم خبر عن علي فرج يتأهل لنهائى بطولة قطر للإسكواش.. ويلتقى مع إلياس غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأهل علي فرج المصنف الأول عالميا إلى نهائي بطولة قطر الدولية للإسكواش في منافسات الرجال، بعد تغلبه على الاسكتلندي جويل ماكين بنتيجة 3 / 0 في المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة بنصف نهائي البطولة.

ويتأهل علي فرج لمواجهة البيروفي دييجو الياس غدا السبت في نهائي الرجال.

يذكر أن بطولة قطر الدولية للإسكواش، هي احدى بطولات البلاتينيوم الكبرى والبالغ مجموع جوائزها 187 ألف دولار في مكافآت الرجال ومثلهم في السيدات.

وودع المصري مازن هشام منافسات بطولة قطر للإسكواش بعد الخسارة من البيروفي دييجو الياس بنتيجة 3 / 0 في المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة بنصف نهائي البطولة.

فيما تختتم منافسات اليوم بلعب نهائي بطولة قطر الدولية للإسكواش بين الثنائي المصري نور الشربيني وهانيا الحمامي.

وكان مازن هشام قد صعد إلى نصف النهائي بعد التأهل الماراثوني على حساب الإنجليزي من أصل مصري محمد الشوربجي بنتيجة 3 / 2 أمس الخميس.