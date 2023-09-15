شكرا لقرائتكم خبر عن حافلة الأهلى تتجه للملعب لمواجهة اتحاد العاصمة فى السوبر الأفريقى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توجهت حافلة النادي الاهلي من مقر إقامة الفريق بمدينة الطائف بالمملكة العربية السعودية استعدادا لخوض مباراة السوبر الافريقي امام اتحاد العاصمة الجزائري في ملعب الملك فهد الدولي

ويطمح الأهلي فى استمرار هيمنته على مستوى السوبر الأفريقي بعد أن تُوج باللقب 8 مرات سابقة، بينما يسعى اتحاد العاصمة لاعتلاء منصة التتويج به لأول مرة في تاريخه.

وتعتبر الأندية المصرية هي الأكثر فوزًا بلقب البطولة بـ12 مرة ( بواقع 8 ألقاب للأهلى و 4 ألقاب للزمالك)، كان آخرها تتويج الأهلي بلقب 2021، مقابل تتويج وحيد لنظيرتها الجزائرية، جاء عن طريق وفاق سطيف عام 2014 على حساب القلعة الحمراء بالذات.

ستكون مواجهة الأهلي مع اتحاد العاصمة هي رقم 17 في تاريخ المواجهات العربية في كأس السوبر الأفريقي، والسادسة على التوالي.

ويدير مباراة الليلة الجابوني بيير جيسلان أتشو ويعاونه الثنائي الجابوني بوريس ديتسوجو، والكاميروني كارين أتيزامبونج فومو، وتتولى الحكمة ماريا ريفيت من موريشيوس تقنية الـ VAR ويعاونها المغربي عادل زوراق.