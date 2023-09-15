شكرا لقرائتكم خبر عن إمام عاشور وكهربا ورضا سليم في تشكيل الأهلي الرسمي بالسوبر الأفريقي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي تشكيل الفريق لمباراة اتحاد العاصمة الجزائري في السوبر الأفريقي المقرر لها التاسعة من مساء اليوم ،الجمعة، بتوقيت القاهرة في مدينة الطائف السعودية.

ويضم تشكيل الأهلي، كلاً من : محمد الشناوي ، ورامي ربيعة ومحمد عبد المنعم ، ومحمد هاني وعلي معلول، وامام عاشور وديانج ومروان عطية ورضا سليم وكهربا.

ويطمح الأهلي فى استمرار هيمنته على مستوى السوبر الأفريقي بعد أن تُوج باللقب 8 مرات سابقة، بينما يسعى اتحاد العاصمة لاعتلاء منصة التتويج به لأول مرة في تاريخه.

وتعتبر الأندية المصرية هي الأكثر فوزًا بلقب البطولة بـ12 مرة ( بواقع 8 ألقاب للأهلى و 4 ألقاب للزمالك)، كان آخرها تتويج الأهلي بلقب 2021، مقابل تتويج وحيد لنظيرتها الجزائرية، جاء عن طريق وفاق سطيف عام 2014 على حساب القلعة الحمراء بالذات.