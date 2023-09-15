شكرا لقرائتكم خبر عن منافسات مثيرة في شارة ديوان رئيس الدولة للهجن والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أقيمت الجمعة منافسات سباق شارة ديوان رئيس الدولة للهجن في أسبوعها الثالث، في ميدان الذيد، بمتابعة وتنظيم نادي الشارقة لسباقات الهجن، وشهدت 18 شوطاً لسن الحقايق لهجن أبناء القبائل، وامتد السباق لمسافة كيلومترين اثنين.

وجاءت المراكز الأولى في السباق كما يلي: الشوط الأول «عنيدة» لجمعة الكتبي، الشوط الثاني «الطاير» لراشد بالعامري، الشوط الثالث «جميلة» لحران الكتبي، الشوط الرابع «كفو» لراشد خصيف، الشوط الخامس «نوف» لسعيد بالعيضب، الشوط السادس «كفو» لطارش المسافري بتوقيت وقدره 2:56:6 «أفضل توقيت»، الشوط السابع «ترف» لسهيل العامري، الشوط الثامن «هملولة» لسيف الكتبي، الشوط التاسع «السنيار» ليعروف الكتبي، الشوط العاشر «مسامحة» لمحمد القايدي، الشوط الحادي عشر «الشبابية» لراشد خصوني، و«الذيبة» لسعيد الفلاحي، الشوط الثاني عشر «حاضر» لناصر الزرعي، الشوط الثالث عشر «محطة» لطارش المسافري، الشوط الرابع عشر «ما يهاب» لعبد الله الخاصوني، الشوط الخامس عشر «الشاهينية» لسالم الزحمي، الشوط السادس عشر «الفارس» لسلطان الكتبي، الشوط السابع عشر «تم» لمحمد الكتبي، الشوط الثامن عشر «غازي» لسلطان الكتبي.

وأكد مطر علي بن هويدن الكتبي رئيس نادي الشارقة لسباقات الهجن أن أولى منافسات سن الحقايق شهدت تألقاً للعديد من الشعارات المعروفة في عالم سباقات الهجن من مطايا أبناء القبائل، وسط منافسة قوية على حصد الناموس.