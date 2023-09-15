شكرا لقرائتكم خبر عن «أبوظبي لرفع الأثقال» يشارك في بطولة الأندية الإفريقية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن نادي أبوظبي لرفع الأثقال استضافة بطولة دولية نسائية في نوفمبر المقبل، والمشاركة في بطولة العرب للمنتخبات بالقاهرة في 2024، بتواجد 5 من لاعبي النادي، وبطولة الأندية الإفريقية في القاهرة الشهر المقبل، بمشاركة 17 لاعباً ولاعبة، وتنظيم العديد من الفعاليات، بما يتماشى مع استراتيجيته خلال الفترة المتبقية من الربع الرابع للعام الحالي، والخطة المقررة في 2024.

وأكد عبد الله عيسى الزعابي رئيس مجلس إدارة النادي تبني أفضل الممارسات لنشر اللعبة، والارتقاء بقدرات أبناء وبنات النادي،وتمكينهم من المهارات التي تسهم في نشر اللعبة، وتحقيق التنافسية العالمية،لمصلحة المنتخبات الوطنية، وتحقيق تطلعات النادي بالمنافسة على البطولات الخارجية.

وأضاف: «هدف النادي الأساسي تأهيل 100 لاعب ولاعبة في كل الفئات، وعلى مستوى الأشبال والناشئين، وهناك جهود كبيرة ضمن الخطة المقررة لافتتاح فرعين للنادي في العين والظفرة، بالإضافة إلى مقر جديد في أبوظبي، ونسعى لاستضافة بطولة دولية للرجال والنساء في 2024».