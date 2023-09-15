شكرا لقرائتكم خبر عن هيرشي يهدي «الإمارات للدراجات» الفوز 50 في 2023 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حصد مارك هيرشي فوزاً مهماً لفريق الإمارات، حيث عبّر البطل السويسري خط النهاية رافعاً اليدين في كوبا ساباتيني في إيطاليا.

وبعد وصول فيليكس جروسشارتنر إلى منصة التتويج في طواف توسكاني، كان الفريق متحفزاً للحصول على المركز الأول،فقد تمكن هيرشي من التفوق على الفائز، بافيل سيفاكوف «من فريق إينيوس غريناديرز»، في انطلاقة ثنائية إلى خط النهاية.

وقد تولى تاديج بوجاكار مهمة صدّ أي هجوم من الخلف وتمكن أيضاً من الفوز بالمركز الثالث على منصة التتويج في جهوده لتحقيق هدفه الأخير في نهاية العام في إيل لومبارديا.

ويذكر أن هذا الفوز السادس لهيرشي هذا الموسم والفوز الخمسين لفريق الإمارات هذا العام.

وقال هيرشي: «كان سباقاً صعباً للغاية، لقد شاركت في هذا السباق السنة الماضية لذا كان لدي معرفة جيدة بالمسارات، وبدأ الحماس مبكراً وكنا محظوظين بوجود 4 دراجين في الخط الأمامي، وكنت على الطريق مع سيفاكوف وكان تاديج في المجموعة في الخلف، يصدّ الهجمات وكان ذلك مثالياً، أنا سعيد فعلاً بالفوز ومن صعود تاديج أيضًا على منصة التتويج. إنها نتيجة رائعة للفريق».