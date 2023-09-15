الامارات | الوصل يضرب موعداً من العيار الثقيل مع شباب الأهلي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تأهل الوصل إلى ربع نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي عقب تعادله مع حتا بثلاثة أهداف لكل فريق في مباراة مثيرة، أمس، في إياب الدور الأول، ليضرب "الفهود" موعداً من العيار الثقيل مع شباب الأهلي في أقوى مباريات دور الثمانية.

وتجاوز "الإمبراطور" الدور الأول بعدما حقق الفوز في مجموع المباراتين 10-3 بعدما كان قد انتصر بنتيجة سبعة أهداف دون رد في لقاء الذهاب بزعبيل.

وجاء لقاء الإياب مختلفاً عن مباراة الذهاب الذي شهد تفوقاً كبيراً من "الأصفر"، بينما رغم البداية القوية من الفريق الضيف بتقدمه بهدفين بفضل المتألق عمر عبدالرحمن الذي صنع الهدفين لكل من السويسري هاريس سيفيروفيتش (17) والإيفواري أداما ديالو (20) ولكن حتا استطاع العودة بعدما أحرز الهدف الأول عن طريق الكونغولي آرون تشيبولا في الدقيقة 40، قبل أن يضيف جمال معروف الهدف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة 72، وفي الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع أحرز البرازيلي كايكي سواريز الهدف الثالث لمصلحة "الإعصار" ولكن السويسري أحرز الهدف الثالث للوصل في الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع لتنتهي المباراة بالتعادل.