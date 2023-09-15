شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يخوض أول تدريباته فى كيجالى استعدادًا للجيش الرواندى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خاض فريق نادي بيراميدز أول تدريباته في مدينة كيجالي العاصمة الرواندية استعدادا لمواجهة فريق نادي الجيش الرواندي في إطار مباريات دوري أبطال أفريقيا.

ويحل بيراميدز ضيفا على نادي الجيش الرواندي في الرابعة من مساء الأحد على استاد بيلي كيجالي وهو أحد ملاعب النجيل الصناعي في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري الأبطال.

وجاء المران الذي أقيم على ملعب المباراة في ضوء لائحة البطولة التي تسمح بتدريب الضيوف على ملاعب النحيل الصناعي مرتين، قويا بمشاركة جميع اللاعبين خاصة بعد انضمام الثنائي بلاتي توريه وفيستون ماييلي للبعثة عقب انتهاء مهمتهما الدولية.

وعقد المدير الفني جايمي باتشيكو جلسة مع اللاعبين طالبهم خلالها بضرورة التركيز من أجل الفوز في رواندا والعودة بنتيجة تضمن للفريق تأهله في لقاء الإياب بالقاهرة.

وأظهر اللاعبون حماسا كبيرا في التدريبات وتركيزا من أجل الفوز حيث جاء المران قويا في ظل تنافس جميع اللاعبين على حجز المكان بالتشكيل الأساسي في اللقاء.