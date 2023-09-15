شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلى يهزم الزمالك 26/27 فى خامس جولات دورى محترفى اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز فريق اليد بالبنك الأهلى على الزمالك بنتيجة 27/26 فى إطار خامس جولات دورى محترفى كرة اليد للرجال للموسم المحلى 2023/2024 .

فيما تقام الجولة السادسة الثلاثاء القادم بمواجهات بين كلا من ، أصحاب الجياد مع الأهلى و الأوليمبى مع الشمس و الترسانة مع سموحة و الجزيرة مع العبور و البنك الأهلى مع المعادى و سبورتنج مع الزهور و هليوبوليس مع الزمالك و طلائع الجيش مع الطيران .

بينما يشهد اليوم لقاءات قوية فى ثالث جولات دورى مرتبط اليد مواليد 2006 بين كلا من ، الأهلى مع العبور و المعادى مع سموحة و الزهور مع الشمس و الزمالك مع أصحاب الجياد و الطيران مع الأوليمبى و طلائع الجيش مع الترسانة و هليوبوليس مع الجزيرة و سبورتنج مع البنك الأهلى .

وتشهد المباريات تطبيق اللجوء لرميات الـ 7 أمتار حال التعادل فى مسابقة المحترفين والمرتبط والسيدات وناشئات 2006.