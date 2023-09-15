شكرا لقرائتكم خبر عن هانيا الحمامي تهزم نور الشربيني وتتوج ببطولة قطر للإسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حققت هانيا الحمامي لقب بطولة قطر الدولية للإسكواش بعد تغلبها على زميلتها نور الشربيني بنتيجة 3 / 2 في المباراة النهائية التي أقيمت مساء اليوم الجمعة، في مباراة قوية استغرقت 84 دقيقة لعب.

على جانب آخر، تأهل علي فرج المصنف الأول عالميا إلى نهائي بطولة قطر في منافسات الرجال، بعد تغلبه على الاسكتلندي جويل ماكين بنتيجة 3 / 0 في المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة بنصف نهائي البطولة، وتأهل علي فرج لمواجهة البيروفي دييجو الياس غدا السبت في نهائي الرجال.

يذكر أن بطولة قطر الدولية للإسكواش، هي احدى بطولات البلاتينيوم الكبرى والبالغ مجموع جوائزها 187 ألف دولار في مكافآت الرجال ومثلهم في السيدات.

وودع المصري مازن هشام منافسات بطولة قطر للإسكواش بعد الخسارة من البيروفي دييجو الياس بنتيجة 3 / 0 في المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة بنصف نهائي البطولة.

وكان مازن هشام قد صعد إلى نصف النهائي بعد التأهل الماراثوني على حساب الإنجليزي من أصل مصري محمد الشوربجي بنتيجة 3 / 2 أمس الخميس.