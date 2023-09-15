شكرا لقرائتكم خبر عن فاركو يعلن الصفقة الثانية بضم موسيس توراي جناح منتخب سيراليون.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن نادى فاركو عبر صفحتة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك عن الصفقة الثانية بضم موسيس توراي جناح منتخب سيراليون استعدادا لانطلاق مباريات الموسم الجديد .

وجاء توقيع موسيس توراي لفريق فاركو بعقد 3 سنوات قادمة في صفقة انتقال حر.

وبدأ موسيس مسيرته مع قطاع الناشئين بنادي مونتفيريم الفرنسي أحد أنديه الدرجه الثانية قبل أن ينتقل إلى فريق 19 عاما بنادي تروا.

ويملك موسيس صاجب الـ19 عاما مباراة دولية وحيدة مع منتخب سيراليون الأول أمام الكونغو.

وكان تعاقد فريق فاركو أيضا مع صلاح باشا لاعب فريق جويجليانو الإيطالي، ومنتخب مصر للشباب، بعقد يمتد 4 مواسم مقبلة تنتهي في يوليو 2027.

ويعد صلاح الدين رضا والشهير بـ صلاح باشا أحد أهم عناصر منتخب مصر للشباب، ومن اللاعبين الذي تعول عليهم الجماهير المصرية الكثير خلال الفترة المقبلة، حيث من المتوقع أن يصبح مهاجم منتخب مصر الأول، خاصة أنه محترف في إيطاليا.

وكان صلاح باشا أحد لاعبي فريق الأهلي، حيث خطف الأنظار خلال السنوات الماضية، رغم أنه من مواليد 2003، إلا أن هناك دائمًا متابعة له بعد احترافه مبكرًا، ما جعل الجميع يرى فيه مستقبل هجوم منتخب مصر.