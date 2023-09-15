شكرا لقرائتكم خبر عن هانيا الحمامى: اجتهدت لتحقيق بطولة قطر .. والاسكواش المصرى على الطريق الصحيح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبرت المصرية هانيا الحمامي المصنفة الثالثة عالميا عن فخرها بحصد لقب بطولة قطر كلاسيك للاسكواش فئة السيدات، بعد فوزها على المصنفة الأولى المصرية نور الشربيني، مشيرة إلى أنها نجحت في تحقيق حلمها بحصد لقب تلك البطولة الكبيرة التي تعتبر من أهم وأقوى البطولات في الاسكواش نظرا للتنظيم الرائع من جانب الاتحاد القطري، وكذلك لحرص جميع أبطال العالم وأفضل المصنفين على التواجد سنويا.

أوضحت هانيا الحمامي أنها كانت تشعر بالغيرة الشديدة بسبب عدم وجود فئة السيدات في بطولة قطر كلاسيك خلال السنوات الماضية، وكانت تتمنى يوما أن تشارك فيها، والحلم بالفعل تحقق وشاركت في أول نسخة بعد عودة السيدات، وها هي تتوج باللقب الغالي بعد مشوار حافل ومثير للغاية وعلى حساب المصنفة الأولى عالميا.

أضافت أنها اجتهدت كثيرا خلال الفترة الأخيرة وتعلمت من أخطائها واستفادت من خسارة بعض المباريات والبطولات مؤخرا، وحاولت الاستفادة من كل شيء وبالفعل حققت اللقب بعد مشوار صعب واجهت فيه لاعبين في أعلى المستويات حتى جاءت النهاية المميزة لها لتتوج باللقب الغالي في قطر، وسط الجماهير المصرية والقطرية التي دعمتها بكل قوة، موجهة الشكر للاتحاد القطري للاسكواش على التنظيم الخرافي للبطولة وقراره بعودة فئة السيدات مرة أخرى بعد سنوات، موضحة أنها واحدة من أهم البطولات التي شاركت فيها خلال مشوارها.

أكدت هانيا الحمامي أن نجاحها في الفوز على نور الشربيني صاحبة الخبرة الكبيرة والمصنفة الأولى عالميا بعد مباراة مثيرة للغاية كان صعبا، ولكنها اجتهدت وحاولت العودة للقاء بعد خسارتها في الشوط الأول، وحققت حلمها بأن تتوج بلقب بطولة قطر، وتسعى حاليا لتحقيق المزيد من البطولات والمشاركات مستقبلا، وفي النهاية تفخر بأن يكون طرفي النهائي من مصر، والاسكواش المصري يسير في الطريق الصحيح لحصد كل البطولات.