شكرا لقرائتكم خبر عن موديست يتفقد ملعب مباراة السوبر الأفريقي وتحية من جمهور الأهلي.. صورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص الفرنسي انتوني موديست مهاجم الأهلي الجديد على تفقّد أرضية ملعب مدينة الملك فهد الرياضية قبل إنطلاق مباراة اتحاد العاصمة الجزائري على لقب كأس السوبر الإفريقي والمقرر لها التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

وخرج موديست من قائمة الأهلي للسوبر الأفريقي لعدم قيده في القائمة ، لكنه متواجد مع بعثة المارد الأحمر في السعودية وحرص المهاجم الفرنسي على التواجد في أرضية الملعب وحرصت جماهير الأهلي على تحية اللاعب في أول لقاء بينهما بعد انتقال الأخير للأهلي مؤخراً بعد انتهاء عقده مع نادي بورسيا دورتموند الالماني في يونيو الماضي

وكان مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، قد عقد محاضرة أخيرة للاعبي الفريق لمراجعة خطة اللعب والمهام المطلوبة من كل لاعب خلال اللقاء ، ومن المقرر أن تنطلق المباراة في التاسعة مساء اليوم، وتقام على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية بالطائف.

ويضم تشكيل الأهلي ، كلاً من : محمد الشناوي ، ورامي ربيعة ومحمد عبد المنعم ، ومحمد هاني وعلي معلول، وامام عاشور وديانج ومروان عطية ورضا سليم وكهربا.



موديست في ملعب مباراة السوبر

ويطمح الأهلي فى استمرار هيمنته على مستوى السوبر الأفريقي بعد أن تُوج باللقب 8 مرات سابقة، بينما يسعى اتحاد العاصمة لاعتلاء منصة التتويج به لأول مرة في تاريخه.

وتعتبر الأندية المصرية هي الأكثر فوزًا بلقب البطولة بـ12 مرة ( بواقع 8 ألقاب للأهلى و 4 ألقاب للزمالك)، كان آخرها تتويج الأهلي بلقب 2021، مقابل تتويج وحيد لنظيرتها الجزائرية، جاء عن طريق وفاق سطيف عام 2014 على حساب القلعة الحمراء بالذات.