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النصر يستهدف نقاط مضيفه الرائد

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جدة - بواسطة طلال الحمود - يأمل النصر مواصلة نتائجه الإيجابية عندما يحل ضيفا على الرئد ضمن مواجهات الجولة السادسة من دوري روشن السعودي.

ويسعى النصر لمواصلة الزحف نحو المقدمة، عندما يحل ضيفاً على الرائد في ملعب مدينة الملك عبدالله يوم السبت.

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ويحتل النصر المركز السادس بفضل ثلاثة انتصارات متتالية جاءت بعد خسارته مرتين افتتاحاً.

ويمني البرتغالي الذي عاد مبكرا إلى الرياض بعد غيابه عن مباراة لوكسمبورغ للإيقاف، النفس في مواصلة هزّ الشباك وتعزيز صدارة الهدافين (6).

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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