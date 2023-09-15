شكرا لقرائتكم أهلي جدة في اختبار التعاون الصعب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - يسعى أهلي جدة يوم السبت إلى التعافي من خسارته الكبيرة أمام الفتح بخماسية في الجولة الماضية عندما يستضيف التعاون الثالث الذي انطلق بشكل مميز في البطولة.

وتتركز الأنظار على ملعب ستاد الأمير عبداله الفيصل بجدة الذي يحتضن السبت مباراة الأهلي الجريح وضيفه التعاون.

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وقدّم التعاون مستويات رائعة هذا الموسم مكّنته من تحقيق أربعة انتصارات توالياً، فيما تعرّض الأهلي الذي ضمّ الجزائري الدولي رياض محرز لخسارة فادحة أمام الفتح (1-5) بعد أربعة انتصارات متتالية.