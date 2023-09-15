الامارات | بث مباشر لمباراة الأهلي المصري واتحاد العاصمة في السوبر الإفريقي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يخوض فريق الأهلي المصري تحدي جديد للبحث عن لقب إفريقي وذلك أمام اتحاد العاصمة في كأس السوبر الإفريقي، على أرضية ملعب الملك فهد بمدينة الطائف في مواجهة من أجل تحديد بطل السوبر الإفريقي

ويخوض الأهلي مباراة السوبر الإفريقي كونه الفائز ببطولة دوري أبطال إفريقيا عن الموسم الماضي على حساب الوداد المغربي، بينما يتواجد اتحاد العاصمة في المواجهة بعد تحقيقه لقب كأس الكونفدرالية.

ويعد الأهلي هو صاحب أكبر عدد من ألقاب كأس السوبر الإفريقي بالفوز به 8 مرات، بينما خسر اللقب مرتين أمام الزمالك في عام 1994 والثانية لصالح وفاق سطيف في 2015.

وأعلن مدرب الأهلي مارسيل كولر المدير الفني عن تشكيله الأساسي لخوض المباراة، وشهد تشكيل الأهلي مشاركة الثنائي إمام عاشور ورضا سليم صفقتي الفريق الجديدتين في الظهور الرسمي الأول لهما بالموسم الجديد بعد انضمامهما في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

حراسة المرمي: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني - رامي ربيعة - محمد عبد المنعم - علي معلول.

خط الوسط: أليو ديانج - مروان عطية - إمام عاشور - حسين الشحات - رضا سليم.

خط الهجوم: كهربا.

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