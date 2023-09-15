الامارات | كلباء يهزم خورفكان بخماسية ويتأهل لمواجهة الشارقة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاز اتحاد كلباء على خورفكان بخمسة اهداف لهدف في المباراة التي اقيمت اليوم الجمعة بملعبه في بطولة كأس مصرف ابوظبي الاسلامي وتأهل لملاقاة الشارقة في دور الثمانية، وظهرت المباراة قوية وحافلة بالأهداف ليتفوق اتحاد كلباء بمجموع المباراتين 6-2، بعد ان تعادلا في الذهاب 1-1،

افتتح اتحاد كلباء تسجيل الاهداف عن طريق البرازيلي لياندرو سباداسيو في الدقيقة 24 بعد ضربة ركنية ارتدت من مدافعي خورفكان هيأها لياندرو لنفسه بمهارة عالية وسددها داخل المرمى، وكاد لاعب كلباء مهدي قائدي تسجيل الهدف الثاني لولا ان الكرة الصاروخية التي سددها من على مشارف الجزاء ذهبت اعلى العارضة في الدقيقة 27

وعاد لياندرو سباداسيو، وسجل الهدف الثاني للنمور بعد كرة عرضية وصلته من الجناح الايمن سالم راشد ومستفيدا من ضعف في تمركز مدافعي خورفكان سددها لياندرو سباداسيو براسية داخل الشباك في الدقيقة 38.

ومنح حكم المباراة يحيى الملا ضربة جزاء لصالح كلباء بعد تدخل عنيف من حارس مرمى خورفكان احمد محمود على لاعب النمور السلوفيني اندرياس فومبرجر واكدتها تقنية الفيديو، وسددها الايطالي دانيل بيسا مسجلا الهدف الثالث في الدقيقة 45+10.

وقلص خورفكان النتيجة من علامة الجزاء بالهدف الوحيد للنسور في الدقيقة 49 عن طريق البرازيلي تياجو.

وسجل دانيل بيسا الهدف الرابع لكلباء بعد هجمة صنعها الايراني مهدي قائدي والذي تلاعب بدفاع خورفكان وارسلها الى بيسا الذي سدد الكرة قوية في المرمى في الدقيقة 54، وعاد لياندرو سباداسيو وسجل هدفا جميلا برأسه بعد عرضية سالم راشد في الدقيقة 59 مسجلا الهدف الخامس للنمور، وكاد نجم المنتخب الاولمبي ياسر حسن والذي شارك بديلا من زيادة الغلة من هجمتين ابعدها حارس ودفاع خورفكان في الوقت بدل الضائع لتنتهي المباراة لصالح كلباء بخماسية مستحقة.