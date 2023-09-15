الامارات | كأس المحترفين بلا مفاجآت ومواجهات نارية في ربع النهائي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اسدل الستار على الدور الأول من بطولة كأس مصرف أبوظبي الإسلامي بختام مباريات اليوم الثاني من جولة الإياب التي أقيمت اليوم، ليصعد 6 فرق إلى الدور الثاني بجانب شباب الأهلي والشارقة بطلا الدوري والكأس وكلاهما لم يتواجد في الدور الأول بسبب فوزهما بالبطولتين الدوري والكأس.

ولم يشهد الدور الأول من البطولة أي مفاجآت وصعدت الفرق الأكثر خبرة وفرصة للمنافسة على اللقب وذلك بعدما فاز الوحدة على الإمارات بمجموع المباراتين 8-0، ذهابا وإياباً، وفاز العين على البطائح 7-1، كما حقق النصر أول انتصار وفاز على عجمان في لقاء العودة بنتيجة 4-1 لتكون النتيجة النهائية 6-3، كما فاز الوصل على حتا بمجموع المباراتين 10-3، وتخطى اتحاد كلباء فريق خورفكان بنتيجة 6-2، وفي أقوى المواجهات نجح الجزيرة في الفوز على بني ياس بركلات الجزاء الترجيحية بعدما تعادل ذهابا 2-2 وفي لقاء العودة 1-1، ليصل الفريقين إلى ركلات الجزاء ويفوز الجزيرة

وأسفرت هذه النتائج الكبيرة في المباريات وصعود أقوى المرشحين للمنافسة على اللقب عن مواجهات قوية ونارية في ربع النهائي حيث سيواجه الوصل فريق شباب الأهلي، ويصطدم النصر بفريق العين، والشارقة أمام اتحاد كلباء، بينما يواجه الجزيرة فريق الوحدة في ديربي العاصمة.