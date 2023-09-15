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"السوبر الإفريقي" أشواط إضافية أم ركلات ترجيح.. ماذا يحدث إذا تعادل الأهلي مع اتحاد العاصمة؟

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد القرش:

يشهد اليوم الجمعة، مباراة قوية بين الأهلي المصري واتحاد العاصمة الجزائري في بطولة كأس السوبر الإفريقي على ملعب أستاد الملك فهد الدولي بالطائف.

وتتسائل جماهير الناديين، هل يتجه الفريقان إلى ركلات الجزاء مباشرة أم يلعبا وقت إضافي إذ انتهت المباراة بالتعادل؟

تنص لائحة الاتحاد الإفريقي "كاف" لبطولة كأس السوبر الإفريقي، إنه حال انتهاء الوقت الأصلي من المباراة بالتعادل، يتم اللجوء مباشر إلى ركلات الترجيح.

وتبدأ المباراة بعد قليل في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت مصر، في المدينة الطائف، على ملعب استاذ الملك فهد الدولي.

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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