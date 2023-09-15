أحمد عبدالقادر خارج قائمة السوبر الافريقي

محمد اسماعيل - القاهرة - خرج أحمد عبد القادر من قائمة لاعبي مباراة الأهلي واتحاد العاصمة المقرر إقامته مساء اليوم في التاسعة مساء.

وأعلن المدير الفني السويسري تشكيل الأهلي لمواجهة الفريق الجزائري وجاء كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني ومحمد عبد المنعم ورامي ربيعة وعلي معلول.

خط الوسط: مروان عطية وأليو ديانج وإمام عاشور وحسين الشحات ورضا سليم.

الهجوم: محمود عبد المنعم كهربا

ويجلس على دكة البدلاء: مصطفى شوبير - ياسر إبراهيم – صلاح محسن – محمد مجدي أفشة – بيرسي تاو – طاهر محمد طاهر – كريم الدبيس