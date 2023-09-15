"قررت استغل خبراتي".. لاعب وادي دجلة يعتزل كرة القدم

محمد اسماعيل - القاهرة - أعلن مصطفى طلعت لاعب وادي دجلة السابق اعتزاله كرة القدم، بعمر 36 عاماً.

كتب مصطفى طلعت عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "الحمدلله، سُنة الحياة والأيام بتجري بسرعة وطول عمري عامل حساب اللحظة دي و شايل همها".

تابع: "قررت اعتزال كرة القدم، مشوار طويل وصعب، فخور بيه و تعبت فيه جداً وبذلت أقصى مجهود عندى ومقصرتش فيه".

أضاف: "ومن حبي لكرة القدم قررت استغل خبراتي ودراستي للإعلام واشتغل حاجة لها علاقة بالمجال سواء كمدرب أو إعلامي".

اختتم: "دعواتكم بالتوفيق في الخطوة القادمة والله الموفق والمستعان".

يذكر أن مصطفى طلعت ارتدى قميص الأهلي والإسماعيلي ووادي دجلة.