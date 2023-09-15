شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الجمعة 15 / 9 / 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الجمعة 15 / 9 / 2023 العديد من الاخبار الهامة أبرزها ، الدور الأول من الدورى الممتاز الجديد ينتهى 4 أبريل المقبل

الدور الأول من الدورى الممتاز الجديد ينتهى 4 أبريل المقبل

رسميا.. إقامة مباريات كأس السوبر المصرى للأبطال من 24 إلى 29 ديسمبر

اتحاد الكرة يُحدد 8 نوفمبر موعدا لمباراة الزمالك وبيراميدز فى نصف نهائى كأس مصر

الزمالك يواجه أرتاسولار بالزى الأزرق.. ودعوات للجالية المصرية بتنزانيا

سفير مصر بتنزانيا: نثق فى فوز الزمالك على أرتا سولار بالكونفيدرالية

الزمالك: مستعدون لمواجهة أرتا سولار على النجيل الصناعى ونثق فى اللاعبين

منتخب مصر يبدأ معسكره المقبل 9 أكتوبر

فيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام يعقد مؤتمرا صحفيا الأحد المقبل