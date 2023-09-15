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شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الجمعة 15 / 9 / 2023 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الجمعة 15 / 9 / 2023 العديد من الاخبار الهامة أبرزها ، الدور الأول من الدورى الممتاز الجديد ينتهى 4 أبريل المقبل
الدور الأول من الدورى الممتاز الجديد ينتهى 4 أبريل المقبل
رسميا.. إقامة مباريات كأس السوبر المصرى للأبطال من 24 إلى 29 ديسمبر
اتحاد الكرة يُحدد 8 نوفمبر موعدا لمباراة الزمالك وبيراميدز فى نصف نهائى كأس مصر
الزمالك يواجه أرتاسولار بالزى الأزرق.. ودعوات للجالية المصرية بتنزانيا
سفير مصر بتنزانيا: نثق فى فوز الزمالك على أرتا سولار بالكونفيدرالية
الزمالك: مستعدون لمواجهة أرتا سولار على النجيل الصناعى ونثق فى اللاعبين
منتخب مصر يبدأ معسكره المقبل 9 أكتوبر
فيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام يعقد مؤتمرا صحفيا الأحد المقبل
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