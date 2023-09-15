شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق مباراة الأهلي واتحاد العاصمة الجزائرى فى السوبر الأفريقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنطلقت مباراة الاهلي واتحاد العاصمة الجزائري في السوبر الأفريقي باستاد الملك فهد الدولي بمدينة مدينة الطائف السعودية، ويُدير المباراة الجابوني بيير جيسلان أتشو ويعاونه الثنائي الجابوني بوريس ديتسوجو، والكاميروني كارين أتيزامبونج فومو، وتتولى الحكمة ماريا ريفيت من موريشيوس تقنية الـ VAR ويعاونها المغربي عادل زوراق.

ويضم تشكيل الأهلي، كلاً من : محمد الشناوي ، ورامي ربيعة ومحمد عبد المنعم ، ومحمد هاني وعلي معلول، وامام عاشور وديانج ومروان عطية ورضا سليم وكهربا.

ويتطلع الأهلي لحصد هذه البطولة لتكون "خير بداية" للموسم الجديد الذى ينافس فيه المارد الأحمر على جميع البطولات المحلية والقارية مثلما فعل فى الموسم الماضى، الذى توّج فيه بخمس بطولات، هي السوبر المصري "مرتين" وكأس مصر ودوري ابطال أفريقيا والدوري الممتاز.

ويطمح الأهلي فى استمرار هيمنته على مستوى السوبر الأفريقي بعد أن تُوج باللقب 8 مرات سابقة، بينما يسعى اتحاد العاصمة لاعتلاء منصة التتويج به لأول مرة في تاريخه.

وتعتبر الأندية المصرية هي الأكثر فوزًا بلقب البطولة بـ12 مرة ( بواقع 8 ألقاب للأهلى و 4 ألقاب للزمالك)، كان آخرها تتويج الأهلي بلقب 2021، مقابل تتويج وحيد لنظيرتها الجزائرية، جاء عن طريق وفاق سطيف عام 2014 على حساب القلعة الحمراء بالذات.