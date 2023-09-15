شكرا لقرائتكم خبر عن كابيتانو مصر..تحدى بين سارة حسنين و اليمانى على توأم البرنامج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة الثانية من برنامج كابيتانو مصر فى الموسم الثانى تحديس بين سارة حسنين نجمة منتخب الكرة النسائية و محمد اليمانى على ضم التوأم يوسف وعبد الرحمن علاء إلى لاعبى فريقهم ،إلا أن سارة تمسكت بضم التؤام وفازت بالتحدي أمام اليمانى.

وقالت سارة فى برنامج كاييتانو مصر ": قلت لليمانى هاخد التوأم وفعلا أخدتهم ،ومن جانبه قال اليمانى أن اللاعبان مميزان لذلك كان يريد أن يضم أحدهما إلا أن سارة تمسكت بالثنائي.

وكشف يوسف علاء انه لا يحب أن يكون فى فريق بعيدًا عن شقيقه حتى لا يكون منافس له فى أى فريق.

ويُعد برنامج "كابيتانو مصر" الذى أطلقته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة أحد المشروعات المهمة التي تعول عليها كثيراً الدولة المصرية من أجل اكتشاف المواهب الكروية، خاصة في ظل الدعم اللامحدود من الرئيس عبد الفتاح السيسي بالرياضة وسائر المجالات الأخرى.

وواصل برنامج "كابيتانو مصر" جولته في المحافظات، لاكتشاف مواهب تدعم الكرة المصرية، حيث انطلق برنامج كابيتانو مصر فى المحافظات المصرية، والذى يعتبر أكبر برنامج لاكتشاف المواهب فى مصر حرصا على اكتشاف مواهب لاعبى كرة القدم فى الشرق الأوسط لتحقيق حلمهم باللعب فى أكبر الأندية خلال السنوات المقبلة.