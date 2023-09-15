شكرا لقرائتكم خبر عن 29 مدربا في افتتاح الدبلومة التدريبية الافريقية D23 بالبحر الأحمر.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

افتتح الاتحاد المصرى لكرة القدم، اليوم الجمعة، الدبلومة التدريبية الافريقية D23 بالبحر الأحمر، بحضور الدكتور جمال محمد علي مدير ادارة المدربين.

وشارك في الدبلومة 29 مدربا بعد استبعاد أحد المدربين لعدم اجتيازه المقابلة الشخصية والاختبار المهاري الذي تم اجراءه صباح اليوم عن طريق جمال محمد علي وأشرف موسي المحاضر الرئيسي للدوره وأسامة عمارة.

ويشرف علي الدورة من فرع البحر الأحمر لكره القدم المدير التنفيذي ياسر حراجي و أحمد بامبو وصلاح رمضان ومحمد موسي وحسن خليل وحسن بشير. ومحمود مرزوق ووحيد الشيخ.

وتقام الدورة علي ملعب مركز شباب المينا، وتم الافتتاح بمكتبة مصر العامة بالغردقة، وقام انسان عاشور منسق الدورات بمراجعة جميع ملفات المتقدمين، واجراء تسجيل البصمة لهم.