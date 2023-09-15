شكرا لقرائتكم خبر عن كابيتانو مصر.. إكرامي: تجربة ناجحة أتمنى إستمرارها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف إكرامى الشحات وحش افريقيا فى حراسة المرمى السابق إن برنامج كابيتانو تجربة ناجحة بكل المقاييس نتمنى استمرارها دائما فى كل المواسم .

وقال إكرامى إن كابيتانو يفرز اشبال صغار سيكونون مستقبل الكرة المصرية ، قائلا:" تجربة ناجحة اتمنى استمرارها لافراز الاشبال"

ويُعد برنامج "كابيتانو مصر" الذى أطلقته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة أحد المشروعات المهمة التي تعول عليها كثيراً الدولة المصرية من أجل اكتشاف المواهب الكروية، خاصة في ظل الدعم اللامحدود من الرئيس عبد الفتاح السيسي بالرياضة وسائر المجالات الأخرى.

وواصل برنامج "كابيتانو مصر" جولته في المحافظات، لاكتشاف مواهب تدعم الكرة المصرية، حيث انطلق برنامج كابيتانو مصر فى المحافظات المصرية، والذى يعتبر أكبر برنامج لاكتشاف المواهب فى مصر حرصا على اكتشاف مواهب لاعبى كرة القدم فى الشرق الأوسط لتحقيق حلمهم باللعب فى أكبر الأندية خلال السنوات المقبلة.