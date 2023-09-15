شكرا لقرائتكم خبر عن كابيتانو مصر.. صبرى يهدى قميصه للاعب فريقه ..والأخير يرد: هفرح شمال سيناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قام عبد الستار صبرى نجم الكرة المصرية باهداء قميصه والذى يحمل رقم 10 إلى احد لاعبى فريقه وخو عبد الرحمن احمد ،مبديا إعجابه بأداء اللاعب وثقته فى نفسه بالملعب

وقال اللاعب فى تصريحات لبرنامج كابيتانو الذى يذاع على قناة اون E ان والده مؤمن بموهبته ويدعمه فى كل مكان يذهب اليه ، وكشف اللاعب ان والده ينصحه ان يلعب بأريحية ولا يخاف ولا يقلق من اى شئ

واضاف اللاعب قائلا:هفرح والدى ومحافظة شمال سيناء بلقب كابيتانو

ويُعد برنامج "كابيتانو مصر" الذى أطلقته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة أحد المشروعات المهمة التي تعول عليها كثيراً الدولة المصرية من أجل اكتشاف المواهب الكروية، خاصة في ظل الدعم اللامحدود من الرئيس عبد الفتاح السيسي بالرياضة وسائر المجالات الأخرى.

وواصل برنامج "كابيتانو مصر" جولته في المحافظات، لاكتشاف مواهب تدعم الكرة المصرية، حيث انطلق برنامج كابيتانو مصر فى المحافظات المصرية، والذى يعتبر أكبر برنامج لاكتشاف المواهب فى مصر حرصا على اكتشاف مواهب لاعبى كرة القدم فى الشرق الأوسط لتحقيق حلمهم باللعب فى أكبر الأندية خلال السنوات المقبلة.