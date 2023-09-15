شكرا لقرائتكم خبر عن دقيقة حداد على ضحايا المغرب وليبيا قبل السوبر الإفريقي.. صورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت مباراة الأهلي ضد اتحاد العاصمة الجزائري الوقوف دقيقة حداد على ضحايا زلزال المغرب وإعصار ليبيا، قبل المباراة التي تجمعهما الجمعة على استاد الملك فهد الدولي بالسوبر الأفريقي بمدينة الطائف السعودية.





وجاء تشكيل الأهلي كالتالي: محمد الشناوي ، ورامي ربيعة ومحمد عبد المنعم ، ومحمد هاني وعلي معلول، وامام عاشور وديانج ومروان عطية ورضا سليم وكهربا.

وتواجد على دكة بدلاء الأهلي في مباراة السوبر الإفريقي كلا من ياسر إبراهيم وصلاح محسن وأفشة وبيرسي تاو وطاهر محمد طاهر ومصطفى شوبير وكريم الدبيس .

وجاء تشكيل اتحاد العاصمة الجزائري كالتالي: أسامة بن بوط في حراسة المرمى، وسعدي رضواني - آدم عليلات - زين الدين بلعيد - نبيل لعمارة في الدفاع، براهيم بن زازا - أسامة شتا - توميسانج أوريبوني - نور فتوحي في الوسط، وعبد الفتاح بلقاسمي - خالد بوسيليو في الهجوم.

وتعتبر الأندية المصرية هي الأكثر فوزًا بلقب البطولة بـ12 مرة ( بواقع 8 ألقاب للأهلى و 4 ألقاب للزمالك)، كان آخرها تتويج الأهلي بلقب 2021، مقابل تتويج وحيد لنظيرتها الجزائرية، جاء عن طريق وفاق سطيف عام 2014 على حساب القلعة الحمراء بالذات.

ستكون مواجهة الأهلي مع اتحاد العاصمة هي رقم 17 في تاريخ المواجهات العربية في كأس السوبر الأفريقي، والسادسة على التوالي.

ويدير مباراة الليلة الجابوني بيير جيسلان أتشو ويعاونه الثنائي الجابوني بوريس ديتسوجو، والكاميروني كارين أتيزامبونج فومو، وتتولى الحكمة ماريا ريفيت من موريشيوس تقنية الـ VAR ويعاونها المغربي عادل زوراق.