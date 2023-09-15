شكرا لقرائتكم خبر عن كابيتانو مصر..تعرف على اسماء فرق البرنامج فى الموسم الثاني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحددت أسماء فرق برنامج كابيتانو مصر للموسم الثانى ، والذي تذاع حلقاته على قناة on E ، وعددها 8 فرق ، وتم إطلاق اسماء أساطير الكرة المصرية على الفرق ، حيث جاءت اسماء فرق البرنامج كالتالي :

فريق هشام عبد الرسول بقيادة هشام حنفى

فريق حسن شحاتة بقيادة طارق السيد

فريق مدحت فقوسة بقيادة سمير كمونة

فريق ثابت البطل بقيادة سارة حسنين

فريق حسين السياجى بقيادة علاء ميهوب

فريق محمود بكر بقيادة احمد الكأس

فريق حسن الشاذلي بقيادة عبد الستار صبرى

فريق شحتة بقيادة محمد اليمانى

ويُعد برنامج "كابيتانو مصر" الذى أطلقته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة أحد المشروعات المهمة التي تعول عليها كثيراً الدولة المصرية من أجل اكتشاف المواهب الكروية، خاصة في ظل الدعم اللامحدود من الرئيس عبد الفتاح السيسي بالرياضة وسائر المجالات الأخرى.

وواصل برنامج "كابيتانو مصر" جولته في المحافظات، لاكتشاف مواهب تدعم الكرة المصرية، حيث انطلق برنامج كابيتانو مصر فى المحافظات المصرية، والذى يعتبر أكبر برنامج لاكتشاف المواهب فى مصر حرصا على اكتشاف مواهب لاعبى كرة القدم فى الشرق الأوسط لتحقيق حلمهم باللعب فى أكبر الأندية خلال السنوات المقبلة.