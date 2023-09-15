بث مباشر .. الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري

الشارقة - اميمة ياسر -

من المقرر أن تنطلق مباراة الأهلي ضد اتحاد العاصمة الجزائري اليوم في تمام الساعة 9:00 مساءً بتوقيت القاهرة والقدس، السعودية، قطر، الكويت، لبنان، اليمن، الأردن، البحرين، سوريا، العراق، والساعة 10:00 مساءً بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان، والساعة 8:00 مساءً بتوقيت ليبيا والسودان، والساعة 7:00 مساءً بتوقيت تونس والجزائر، المغرب.

أما القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري اليوم في السوبر الأفريقي 2023، تنقل قنوات بين سبورت beIN SPORTS والقنوات الرياضية السعودية SSC نهائي كأس السوبر الأفريقي بشكل حصري، كما سيتم إتاحة مشاهدة مباراة الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري بث مباشر اليوم في السوبر الأفريقي 2023 على تطبيق بين كونكت، وهو تطبيق إلكتروني يتيح للمشتركين في قنوات بين سبورت مشاهدة البث المباشر للقنوات باشتراك مدفوع.

وفي السطور التالية سنقدم لكم كافة ترددات القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري اليوم في السوبر الأفريقي 2023.