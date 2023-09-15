شكرا لقرائتكم خبر عن تألق المواهب الإماراتية في افتتاح تحدي الجوجيتسو والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - انطلقت الجمعة بصالة مبادلة أرينا بمدينة زايد الرياضية منافسات بطولة التحدي للجوجيتسو التي تم تخصيصها للبراعم الصغار وسط أجواء مميزة من الحماس والتشويق، في ظل مشاركة مئات البراعم من داخل وخارج الدولة، والحضور الجماهيري الكبير للأسر والعائلات.

وترسخ الجولة الثالثة من البطولة التي تقام ضمن فعاليات مهرجان التحدي للجوجيتسو، النجاح الكبير الذي رافق الجولتين الأولى والثانية خلال الأشهر الماضية، واستقطابها لشريحة كبيرة من الأطفال والبراعم الذين يحرصون على تقديم أنفسهم كمواهب ينتظرهم مستقبل مشرق في رياضة الجوجيتسو. حضر المنافسات عبد المنعم السيد محمد الهاشمي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي للجوجيتسو، النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي، ومحمد سالم الظاهري نائب رئيس الاتحاد، والعميد محمد حميد بن دلموج الظاهري عضو مجلس إدارة الاتحاد.

وقال محمد بن دلموج الظاهري عضو مجلس إدارة الاتحاد:تحظى بطولات الاتحاد المخصصة للأطفال والبراعم والناشئين بأهمية كبيرة وأبعاد إستراتيجية، لأنها تستشرف المستقبل، وتشكّل قاعدة نموذجية لاكتشاف المواهب وتسليط الضوء عليها وصقلها. خصوصاً أن تلك المواهب هي الرافد الأساسي الذي يغذي رياضة الجوجيتسو الإماراتية بالخامات الواعدة التي ستستكمل مسيرة الإنجازات وترسخ ريادة الدولة على خارطة الرياضة العالمية».وأشاد بالنجاح المتواصل الذي تحققه البطولة جولة بعد أخرى، مع استقطابها لأعداد متزايدة من المشاركين. ويعكس هذا النجاح زيادة الوعي المجتمعي بأهمية هذه الرياضة. والدور الكبير الذي تقوم به الأسر والعائلات في دعم وتشجيع الأبناء على ممارسة اللعبة.

وأشار ابن دلموج إلى أنّ مهرجان التحدي للجوجيتسو يمنح الشرائح المجتمعية والأسر والعائلات من مختلف مناطق الدولة تجربة ترفيهية ورياضية فريدة.

وفي مشهد يجسّد تفوق بنت الإمارات في ساحات الجوجيتسو المختلفة وانتقالها من الإبداع على البساط إلى الإبداع في تحكيم النزالات، شاركت كل من البطلة ميثاء شريم والمتألقة مريم آل علي في تحكيم عدد من النزالات اليوم، وحظيت كلتا اللاعبتين بإشادة لجنة التحكيم لما أظهرتاه من ثقة ودقة وقدرة على اتخاذ القرارات الصائبة.

منصة تفاعلية

وشاركت وزارة الداخلية في مهرجان التحدي للجوجيتسو من خلال منصة تفاعلية تتضمن مجموعة من الأنشطة والمبادرات التوعوية التي تحوز إعجاب الجمهور والأطفال، لا سيما أنها تساهم في تعزيز درجة الوعي لدى الأسر والعائلات حول مجموعة مهمة من القضايا المجتمعية الأساسية كحماية الطفل واحترام القانون وأهمية الرياضة في الحفاظ على اللياقة البدنية والتمتع بصحة جيدة.

وعبّرت شادية محمود عباس عن سعادتها البالغة بمشاركة أبنائها في هذا المهرجان الرائع الذي فاق بمعاييره التنظيمية والاحترافية وأنشطته المتنوعة كل التوقعات.

وقالت «لا يمكن وصف روعة أجواء البطولة والمهرجان، حيث تجمع بين الحماس والترفيه والاحترافية. أود أنا وعائلتي أن أتوجّه بالشكر للجنة المنظمة نظير جهودها الاستثنائية في تنظيم هذا الحدث الرائع، الذي يساهم في رسم البسمة على وجوه الأطفال، ويعزز تعلقهم بالجوجيتسو. لا أفوّت فرصة حضور هذا الحدث واصطحبت جميع أفراد العائلة لقضاء وقت مفعم بالنشاط والفرح وتسجيل الذكريات الجميلة.»

وقالت عائشة سعيد الكويتي إن رياضة الجوجيتسو، من أهم الرياضات التي تنمي العقل والجسد، وتفسح المجال أمام الأبناء للتعرف على أكثر الأشياء قيمة في الحياة، انطلاقا من القيم النبيلة المرتبطة بها ومن أهمها الصبر والتحمل والثقة بالنفس والحكمة والروح الرياضية واتضاح الرؤية والأهداف.

من ناحيته قال عبد الرحمن أحمد عبد الهادي: أبنائي اختاروا الجوجيتسو رياضتهم المفضلة، ومن حسن حظنا أننا نقيم في أبوظبي التي تعتبر عاصمة الجوجيتسو العالمية، وبالتالي فهم مهيأون لمواصلة مشوارهم بنجاح نظرا للإمكانات الهائلة المتاحة لضمان استمراريتهم في الرياضة واحترافها، فضلا عن انتشار الأكاديميات التي تضم أفضل المدربين والكفاءات، فالطريق ممهد نحو التألق والتميز.(وام)