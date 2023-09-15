شكرا لقرائتكم خبر عن «ديربي» ميلان يخطف أضواء البطولات الأوروبية السبت والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - برشلونة يستضيف بيتيس بطموح الصدارة المؤقتة

تشهد مدينة ميلانو مباراة ديربي نارية مبكرة بين إنتر وجاره اللدود ميلان، الوحيدين اللذين حققا ثلاثة انتصارات في الدوري الإيطالي لكرة القدم،السبت في ملعب سان سيرو في المرحلة الرابعة.

وكان الملعب التاريخي شهد موقعة أخرى بين طرفي «ديربي ديلاّ مادونينا» في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، عندما فاز إنتر ذهاباً 2-0 وإياباً 1-0، قبل أن يخسر النهائي أمام مانشستر سيتي.

وأدت تعاقدات الطرفين صيفاً إلى بداية رائعة ل«نيراتزوري» و«روسونيري»، فسجّل إنتر 8 أهداف دون أن تهتز شباكه، بفضل الشراكة بين بطل العالم لاوتارو مارتينيز متصدر ترتيب الهدافين (5)، والوافد الجديد الفرنسي ماركوس تورام.

في المقابل، يتألق مع ميلان الثلاثي الجديد الإنجليزي روبن لوفتوس-تشيك من تشيلسي وزميله السابق الأمريكي كريستيان بوليسيك والهولندي تيجاني رينديرس والبرتغالي رافائيل لياو.

وباستثناء تورام، يملك إنتر تشكيلة مشابهة لتلك التي خسرت نهائي دوري الأبطال في إسطنبول في يونيو الماضي، كما يملك المدرب سيموني إنزاغي نوعية البدلاء على غرار الجناح الكولومبي المخضرم خوان كوادرادو الذي يعاني راهناً التهاباً في الأوتار ولاعب الوسط دافيدي فراتيزي. الذي سجّل هدفي إيطاليا في مرمى أوكرانيا (2-1).

ويفتتح يوفنتوس، ثالث الترتيب بسبع نقاط، المرحلة السبت أيضاً مستضيفاً لاتسيو صاحب البداية البطيئة (خسارتان ثم فوز على نابولي حامل اللقب)، في حين يلعب نابولي في ضيافة جنوى.

إسبانيا

ستكون قمة برشلونة وضيفه ريال بيتيس في واجهة الدوري الإسباني عندما يلعبان السبت في المرحلة الخامسة.

وفي حال فوز برشلونة (10 نقاط) فإن بإمكانه تصدر الترتيب،كون ريال مدريد الذي يملك 12 نقطة يلعب الأحد عندما يستضيف ريال سوسييداد.

ويغيب عن برشلونة في مواجهته في ملعب مونتجويك الأولمبي كل من بيدري والأوروغوياني رونالد أراوخو، في المقابل سيواجه جناحه السابق المغربي عبدالصمد الزلزولي الذي انتقل هذا الموسم إلى بيتيس، في حين يغيب الجزائري الأصل نبيل فقير للإصابة.

وفي أقوى مباريات «الليغا» السبت أيضاً، يواجه أتلتيكو مدريد الرابع مضيفه فالنسيا.

إنجلترا

يواجه مانشستر يونايتد ضرورة الفوز عندما يستضيف السبت فريق برايتون القوي، فيما يأمل مانشستر سيتي (12 نقطة من 4 مباريات) أن يواصل عروضه القوية هذا الموسم، لكنه يصطدم بعقبة مضيفه وست هام في الجولة الخامسة من«البريميرليغ».

ويمني توتنهام وليفربول وأرسنال النفس بالحفاظ على عروضهم الثابتة حيث حققوا 10 نقاط من أصل 12 ممكنة، ويملكون فرصة الانقضاض على الصدارة في حال تعثر سيتي الذي يواجه وست هام الجيد على أرضه.

وأدت الخسارتان أمام توتنهام وأرسنال إلى ابتعاد مانشستر يونايتد بفارق ست نقاط من الصدارة، في صفعة مبكرة لآماله في المنافسة على لقب الدوري الذي لا يزال يبحث عنه منذ عام 2013.

وفاز برايتون في أولد ترافورد للمرة الأولى في تاريخه الموسم المنصرم، لكنها ستكون مفاجأة كبيرة في حال تمكنه من تكرار فوزه.

وعانى يونايتد الأمرَين قبل أن يخرج منتصراً على أرضه أمام ولفرهامبتون ونوتنغهام فوريست الشهر الماضي، ويواجه اختباراً لا يُستهان به أمام فريق المدرب روبرتو دي تزيربي الذي حقق الفوز في ثلاث من أصل أربع مباريات، علماً بانّه سجّل أهدافاً حتى الآن أكثر من أي ناد آخر في الدوري (12).

ويلعب السبت أيضاً وولفرهامبتون مع ليفربول، وتوتنهام مع شيفيلد يونايتد، ونيوكاسل مع برينتفورد.