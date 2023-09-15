شكرا لقرائتكم خبر عن منافسات قوية للتأهل لنهائيات بطولة حمدان بن زايد للرماية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تصدرت غسيه بنت أحمد، تصفيات بطولة حمدان بن زايد للرماية بندقية سكتون 0.22 في نسختها الثالثة للفئة النسائية، التي ينظمها نادي الظفرة للرماية بمدينة زايد بمنطقة الظفرة،حتى 22 سبتمبر الجاري.

وستنال الفائزة الأولى جائزة قدرها 70 ألف درهم، والثانية 50 ألفاً، والثالثة 30 ألفاً، والرابعة 20 ألفاً، والخامسة 10 آلاف درهم، بالإضافة إلى جوائز مالية أخرى بواقع 8 آلاف درهم، و7 آلاف درهم، و6 آلاف درهم، و4 آلاف درهم، و3 آلاف درهم للفائزات من المركز السادس إلى العاشر.

وتقام البطولة بدعم مجلس أبوظبي الرياضي، ضمن استراتيجية نادي الظفرة لتطوير رياضة الرماية، بعد النجاح الكبير الذي حققته في النسختين الأولى والثانية.

وحلّت موزة حمود في المركز الثاني، وبيان عدنان في المركز الثالث، وعائشة سيف في المركز الرابع، وفاطمة خالد في المركز الخامس.