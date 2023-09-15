شكرا لقرائتكم خبر عن اكتمال ربع نهائي كأس الرابطة بغياب المفاجآت والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكملت فرق الوصل والجزيرة واتحاد كلباء عقد المتأهلين إلى ربع نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي لكرة القدم (كأس الرابطة) بعد المباريات التي جرت الجمعة.

وتأهل الوصل لمقابلة شباب الأهلي في لقاء ناري، رغم تعادله مع حتا 3-3، في مباراة إياب الدور الأول التي أقيمت بينهما على استاد حمدان بن راشد.

واستفاد الوصل من فوزه 7-0 في لقاء الذهاب، ليتفوق بمجموع المباراتين 10-3، وهذه أول مرة يسجل فيها فريق 10 أهداف في مجموع مباراتي «الذهاب والإياب» في تاريخ البطولة.

سجل الوصل هدفين سريعين، بتمريرتين من عمر عبد الرحمن«عموري» الذي تأقل بشكل لافت وبدا انه استعاد الكثير من حضوره البدني والفني، ومرر الكرة الأولى عرضية أودعها هاريس سيفروفيتش برأسه داخل المرمى في الدقيقة 17، والثانية تمريرة عرضية أيضاً وصلت إلى أداما ديالو الذي سددها بدقة في الدقيقة 20.

وانتفض حتا وسجل 3 أهداف على التوالي، عبر أرون تشيبولا ( 40) وجمال معروف(72 من ركلة جزاء).

واقتنص حتا الهدف الثالث من كايكوي الذي تابع كرة مرتدة من الحارس خالد السناني في الدقيقة 90+4، لكن الوصل رفض الخسارة بتسجيل هاريس الهدف الثالث لفريقه والشخصي الثاني بعد تمريرة من أداما ديالو في الدقيقة 90+7.

وتأهل الجزيرة لمقابلة الوحدة في ربع النهائي بفوزه على بني ياس بركلات الترجيح 3-صفر بعدما فشل «السماوي» في تسجيل ركلاته الثلاث الأولى.

وكانت المباراة اتجهت لركلات الترجيح بعد التعادل في الوقت الأصلي بهدف سجله فيرناندو (2) مقابل هدف لغاستون ألفاريز(45)، بعدما كانت مباراة الذهاب التي أقيمت في الشامخة انتهت بالتعادل 2-2.

وصعد اتحاد كلباء بفوزه الكبير على خورفكان 5-1، وسجل للفائز لياندرو «هاتريك» ودانييل بيسا (45 +10 من ركلة جزاء و54)، وللخاسر تياغو دي ليونكو(49 من ركلة جزاء).