شكرا لقرائتكم خبر عن «النمور» يقسو على «النسور» في «الديربي» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كلباء: نزار جعفر

حجز اتحاد كلباء بطاقة التأهل للدور ربع النهائي في مسابقة كأس مصرف أبوظبي الإسلامي لمقابلة الشارقة بعد فوزه الكبير على جاره خورفكان 5-1 خلال «الديربي» الذي جمعهما الجمعة على ملعب كلباء في إياب الدور التمهيدي بعد أن أسفر لقاء الذهاب عن التعادل 1-1.

سيطر اتحاد كلباء على مجريات الشوط الأول الذي انتهى بتقدمه بثلاثة أهداف نظيفة افتتحها المتألق البرازيلي لياندرو سباداسيو عند الدقيقة 24 بتسديدة محكمة على يسار الحارس أحمد محمود ديدا، قبل أن يعود لياندرو أبرز نجوم المباراة ويضيف الهدف الثاني في الدقيقة 38 بضربة رأسية رائعة مستغلاً الكرة العرضية التي أرسلها الظهير سالم راشد، ورغم التقدم بهدفين واصل «النمور» التفوق الميداني في غياب ردة الفعل من جانب منافسه فريق «النسور» الذي ظهر بخطوط متباعدة وثغرات في المنظومة الدفاعية ليتمكن الإيطالي دانيل بيسا من إضافة الهدف الثالث قبل الذهاب لغرفة الملابس عند الدقيقة (45 +9) من ركلة جزاء ارتكبها الحارس ديدا مع المهاجم أندرياس.

فاجأ خورفكان مضيفه كلباء بهدف التقليص مع انطلاقة الشوط الثاني في الدقيقة 50 أحرزه البرازيلي تياغو من ركلة جزاء ارتكبها الحارس حمد المنصوري مع البديل محمد عوض من أول لمسه، لكن سرعان ما يرد«النمور» بالهدف الرابع عن طريق الإيطالي بيسا والثاني له في المباراة عند الدقيقة 54 بعد فاصل من المراوغة والمهارة من جانب الإيراني مهدي قائدي، ثم يردفه البرازيلي لياندرو بالهدف الخامس والثالث له في المباراة (هاتريك) بلدغة رأسية في الدقيقة 59 لتنتهي المباراة بفوز اتحاد كلباء 5-1.